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Юлия Пересильд признана лучшей актрисой года по оценке россиян

Юлия Пересильд – лучшая актриса страны в 2023 году по мнению россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ

Лучшей актрисой года Юлию Пересильд признали 11 % россиян, тогда как ещё год назад она не входила даже в пятёрку лучших (в 2022 году за неё отдали голос 2 % опрошенных). По данным ВЦИОМ, лидерство в рейтинге Пересильд обеспечила главная роль в фильме «Вызов» – первой кинокартине, снятой в космосе.

9 % респондентов признали «Вызов» лучшим фильмом уходящего года. Таким образом, он стал вторым в рейтинге лучших фильмов – первое место занял «Чебурашка»: его отметили 11 % опрошенных.

На второй строчке лучших актрис 2023 года расположилась Светлана Ходченкова (5 %), следом идут Екатерина Гусева (4 %) и Елизавета Боярская (4%). В рейтинге встречаются также Мария Куликова, Любовь Аксёнова, Анна Ковальчук, Ирина Пегова (по 3 %).

В тройку лучших актёров вошли Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков (12, 11 и 11 % соответственно). Сергея Бурунова и Александра Петрова назвали по 6 % опрошенных. По 4 % набрали Никита Михалков, Павел Прилучный и Евгений Миронов. В народном рейтинге также фигурировали Данила Козловский (3 %), Дмитрий Певцов (3 %), Фёдор Бондарчук (3 %), Дмитрий Нагиев (3 %), Игорь Петренко (3 %) и Михаил Пореченков (3 %).

Добавим, что в конце декабря Юлия Пересильд стала гостьей программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Подробнее о профессиональном пути артистки, её семье и друзьях читайте в интервью здесь.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, который снимался в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. На премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы. Позже актриса стала лауреатом государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов», а также выпустила книгу о своём полёте на МКС.

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