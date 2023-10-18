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Общество

Александр Грацкий – о работе УГХ на «Серебряном дожде». Главное

Заместитель главы администрации Пскова – руководитель управления городского хозяйства Александр Грацкий стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 18 октября.

Больше 200 заявок на вывоз поваленных деревьев получило управление городского хозяйства после урагана в начале октября.

Только 3-4 обращения по упавшим на машины деревьям касались автомобилей, стоявших на принадлежащей муниципалитету земле.

Больше ста деревьев уже посажено в этом году на улицах Вокзальной и Яна Фабрициуса в Пскове.

В 2024 году в Пскове планируется масштабный спил сухих деревьев вдоль дорог: сейчас идет формирование их списка.

Александр Грацкий согласен, что Пскову нужен профессиональный дендролог: в УГХ готовы принять в штат такого специалиста.

Три камеры наблюдения сейчас следят за площадками для сбора мусора в порядке эксперимента. В дальнейшем их число может измениться, а локации – поменяться.

Штраф за оставление крупногабаритного мусора для физлиц – от 10 тысяч рублей, для юрлиц – от 50. Но цель – не заработать, а привить псковичам уважение к правилам.

Граффити с цитатами из Довлатова на опоре Ольгинского моста закрасили из-за «скабрезной надписи». В УГХ готовы согласовать нанесение высокохудожественных граффити, точка входа – это комитет по управлению муниципальным имуществом администрации.

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