Итоги дня. 30 октября 2023 года

19:13, 30 октября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 30 октября 2023 года.

Более 83 млн получит Псковская область на создание эндокринологического центра и оснащение сельских больниц оборудованием для выявления сахарного диабета.

В Финском парке Пскова до конца года появится новое кафе.

1200 построенных домов зарегистрировали жители Псковской области за девять месяцев 2023 года.

Главой Невельского муниципального округа избран Олег Майоров, главой Локнянского – Иван Белугин.

Псковский предприниматель рассказал, за сколько купил уникальный рецепт пончиков.