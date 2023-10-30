Итоги дня. 30 октября 2023 года
Псковское агентство информации подводит итоги дня, 30 октября 2023 года.
Более 83 млн получит Псковская область на создание эндокринологического центра и оснащение сельских больниц оборудованием для выявления сахарного диабета.
В Финском парке Пскова до конца года появится новое кафе.
1200 построенных домов зарегистрировали жители Псковской области за девять месяцев 2023 года.
Главой Невельского муниципального округа избран Олег Майоров, главой Локнянского – Иван Белугин.
Псковский предприниматель рассказал, за сколько купил уникальный рецепт пончиков.
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