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Общество

Итоги дня. 30 октября 2023 года

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 30 октября 2023 года.

Более 83 млн получит Псковская область на создание эндокринологического центра и оснащение сельских больниц оборудованием для выявления сахарного диабета.

В Финском парке Пскова до конца года появится новое кафе.

1200 построенных домов зарегистрировали жители Псковской области за девять месяцев 2023 года.

Главой Невельского муниципального округа избран Олег Майоров, главой Локнянского – Иван Белугин.

Псковский предприниматель рассказал, за сколько купил уникальный рецепт пончиков.

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