Итоги дня. 31 октября 2023 года

19:21, 31 октября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 31 октября 2023 года.

Псков вошёл в топ-10 мистических направлений для путешествий этой осенью (данные сервиса бронирования Tvil.ru).

В Псковской области создаётся реставрационный образовательный кластер. Псковский политехнический колледж станет образовательным центром для молодых реставраторов со всей России.

В Пскове появилась своя «пизанская башня». Колокольня храма Михаила Архангела наклонилась в сторону дороги.

Валентина Понизовская избрана главой Красногородского муниципального округа, Валерий Зайцев – Печорского муниципального округа.

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