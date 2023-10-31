Итоги дня. 31 октября 2023 года
Псковское агентство информации подводит итоги дня, 31 октября 2023 года.
Псков вошёл в топ-10 мистических направлений для путешествий этой осенью (данные сервиса бронирования Tvil.ru).
В Псковской области создаётся реставрационный образовательный кластер. Псковский политехнический колледж станет образовательным центром для молодых реставраторов со всей России.
В Пскове появилась своя «пизанская башня». Колокольня храма Михаила Архангела наклонилась в сторону дороги.
Валентина Понизовская избрана главой Красногородского муниципального округа, Валерий Зайцев – Печорского муниципального округа.
22 молодых специалиста пришли работать на Псковскую станцию скорой медпомощи.
Участниками смены Всероссийского проекта «Истоки. Школа» в Печорах стали демобилизованные военные