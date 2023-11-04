Псковская область даст старт туристическому квесту «Серебряное ожерелье России» в Москве

12:37, 04 ноября 2023, ПАИ

Псковская область вместе с другими регионами Северо-Запада даст старт туристическому квесту «Серебряное ожерелье России» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, передаёт корреспондент ПАИ.

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Путешествие по 11 стендам регионов-участников позволит гостям выставки, выполняя различные задания, узнать много нового о Псковщине, её соседях и макрорегионе в целом.

«Квест «Серебряное ожерелье» – это большой туристический проект, который объединяет все регионы Северо-Запада и, конечно, Псковскую область. Нам есть что предложить искушённому московскому туристу. Во-первых, транспортная доступность, которая позволяет быстро добраться до Пскова, побывать в Печорах, Изборске, в Пушкинских Горах. Участие в «Серебряном ожерелье» – для нас это продвижение туристического потенциала. Хочется, чтобы в период работы выставки «Россия» Псковской области в Москве стало больше», — сказал вице-губернатор Псковской области Денис Салия.

Чтобы пройти туристический квест, необходимо зарегистрироваться на псковском или любом другом стенде региона-участника игры через QR-код и получить паспорт путешественника. Далее предстоит пройти все 11 стендов и выполнить предложенные субъектами задания, отгадывая загадки. Когда в паспорте появятся все 11 штампов, участник может выбрать один регион, от которого он захотел бы получить подарок.

Квест «Серебряное ожерелье России» проводится с целью популяризации межрегионального туристского проекта. Он состоит из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населённые пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты. «Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) сегодня. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Сегодня в 14:00 на выставке Константин Абабков собирается поставить рекорд беспрерывной игры на балалайке.

Также на выставке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.