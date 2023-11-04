Дмитрий Чернышенко открыл павильон «Мир цифры» на выставке «Россия»

14:07, 04 ноября 2023, ПАИ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко открыл павильон «Мир цифры» на выставке «Россия», сообщает РИА Новости.

Также он рассказал, что более 110 миллионов россиян пользуются порталом «Госуслуги» и ежедневно получают миллионы различных услуг.

«На нашем портале «Госуслуги» уже более 110 миллионов пользователей, которые каждый день получают миллионы различных государственных услуг», – сказал Чернышенко.

Он добавил, что правительство продолжит делать эту работу, чтобы по всей стране была возможность доступа к быстрому интернету, государственным цифровых услугам. По словам вице-премьера, использование цифровых услуг должно быть лёгким, незаметным и удобным.

Он также отметил, что Россия в международных рейтингах входит в десятку стран по уровню цифровой трансформации и «это не предел, потому что мы будем продолжать совершенствоваться».

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) сегодня. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Сегодня в 14:00 на выставке Константин Абабков собирается поставить рекорд беспрерывной игры на балалайке.

Также на выставке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.