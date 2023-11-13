Интерес к стенду Псковской области на выставке «Россия» не ослабевает
Интерес к стенду Псковской области на выставке-форуме «Россия» в Москве не ослабевает. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Гости могут зайти в Варлаамовскую башню, послушать истории о княгине Ольге, Александре Невском и Петре Первом. Также можно услышать рассказ о мече Довмонта и прокатиться на велосипедах.
Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.
В первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетило более 60 тысяч человек. Также на выставке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.
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