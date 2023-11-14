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Экспонаты из коллекции Изборского музея представлены на выставке-форуме «Россия» в Москве

Экспонаты из коллекции Изборского музея представлены на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Работа Александра Крылова

Изборск представил 25 картин заслуженного художника России, знатока храмовых фресок Древней Руси, академика Российской академии художеств, профессора Санкт-Петербургской академии художеств, руководителя персональной мастерской церковно-исторической живописи Александра Крылова «В поисках исконной Руси» и 11 работ мастера фотографии из Санкт-Петербурга Павла Томасова «По святым заповедным местам порубежной России. Изборск. Печоры».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

В первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетило более 60 тысяч человек. На выставке представлен новый слоган регионакопия меча князя Довмонта. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.

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