Экспонаты из коллекции Изборского музея представлены на выставке-форуме «Россия» в Москве

13:54, 14 ноября 2023, ПАИ

Экспонаты из коллекции Изборского музея представлены на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Изборск представил 25 картин заслуженного художника России, знатока храмовых фресок Древней Руси, академика Российской академии художеств, профессора Санкт-Петербургской академии художеств, руководителя персональной мастерской церковно-исторической живописи Александра Крылова «В поисках исконной Руси» и 11 работ мастера фотографии из Санкт-Петербурга Павла Томасова «По святым заповедным местам порубежной России. Изборск. Печоры».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

В первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетило более 60 тысяч человек. На выставке представлен новый слоган региона, копия меча князя Довмонта. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.