Дмитрий Мезенцев посетил стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве

17:10, 14 ноября 2023, ПАИ

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев посетил стенд Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

Организаторы провели для почётных гостей экскурсию и вручили памятные подарки от региона.

В комитете отметили, что делегация высоко оценила стенд Псковской области.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

В первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетило более 60 тысяч человек. Также на выставке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.