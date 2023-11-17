Получить паспорт туриста и пройти квест можно на стенде Псковской области на выставке «Россия»

09:32, 17 ноября 2023, ПАИ

Псковская область стала частью квеста «Серебряное ожерелье России» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Паспорт туриста «Серебряного ожерелья России» можно получить на одном из 11 стендов регионов Северо-Западного федерального округа, в том числе, стенде Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Посетители павильонов всех участников проекта выполняют на каждом стенде задания, а после в их паспорт туриста ставится штамп, подтверждающий посещение стенда.

На стенде Псковской области гости выставки делают фотографии и публикуют их в своих соцсетях с хештегом #ПсковДляОтпусков

Посетитель, выполнивший все задания, может получить подарок на стенде любого региона-участника «Серебряного ожерелья России».

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Также на выставке представляют новый слоган региона и копию меча князя Довмонта. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые 10 дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.