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Культура

Картину художницы из Пскова представили на выставке «Россия» в Москве

Картину художницы Надежды Тузовой «Переплетение света и тьмы» из Пскова представили на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Это стало возможным благодаря проекту «АТОМ арт», который на мероприятии презентовали арт-кластер «Таврида» (проект Росмолодёжи) совместно с ГК «Росатом» и фондом «АТОМ». Работы молодых художников со всей страны отражают размышления на тему союза науки и искусства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе проекта.

Фото здесь и далее: пресс-служба проекта

«В мире первоначально заложена гармония двух начал – света и тьмы. Созданная человеком атомная отрасль сохраняет в себе эту двойственность, одновременно являясь и великим добром, помогающим людям, и в то же время огромной разрушительной силой. Эти два начала, обозначенные черным и белым цветом, в работе псковской художницы и резидента арт-кластера Надежды Тузовой связаны между собой нитями и разноцветными треугольниками. Существуя в общем поле и смешиваясь между собой, они создают явление новой, прекрасной формы, в чем автор картины «Переплетения света и тьмы» усматривает аналогию с единицей атома как первоэлемента, служащего началом вселенского многообразия видов и материй», – отметили организаторы проекта.  

«Я считаю, что художники и ученые – люди особого склада ума. Они рождены, чтобы создавать что-то новое. Это созидающее начало связывает искусство с наукой и дает понять, что так называемые физики и лирики отличаются не настолько сильно, как принято считать. Люди искусства с давних времен вдохновлялись явлениями окружающего мира, трактовали их по-своему, использовали в творчестве аллегории. Сегодня благодаря труду ученых это вышло на новый уровень. Теперь у художника куда больше информации о различных феноменах, и, обладая этими данными, мы можем искать параллели между устройством целой Вселенной и внутренним миром отдельного человека, видеть красоту в каждом атоме», – подчеркнула Надежда Тузова.

Экспозиция будет доступна до 12 апреля 2024 года в павильоне «АТОМ» на ВДНХ. Посетить её можно со вторника по пятницу с 10:00 до 21:00, а по выходным с 10:00 до 22:00. По понедельникам – технический день. Вход в павильон прекращается по будням за один час до окончания работы, по выходным – за полтора часа. Для посещения необходимо получить бесплатный билет в кассе. 

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

На выставке представляют новый слоган региона и копию меча князя Довмонта. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые 10 дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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