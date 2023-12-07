Россиян предупредили об опасном для детей заболевании

23:56, 07 декабря 2023, ПАИ

Число случаев заболеваемости микоплазменной пневмонией растёт, болеют в основном дети, заявила врач-педиатр, неонатолог АО «Медицина» Оксана Мурзина, её слова приводит агентство «Прайм».

По словам врача, микоплазменная пневмония – очень заразное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Она может последовать и за обычными сезонными вирусами – респираторным, интерстициальным, аденовирусом и вирусом гриппа.

Основные симптомы болезни – повышенная температура, боль в горле, заложенный нос, кашель с сильными приступами.

Странность болезни заключается в том, что привычные антибиотики, с которых обычно начинают лечение пневмонии, на неё не действуют. Однако после лабораторных исследований, доказавших, что пневмония вызвана именно возбудителем микоплазмы, врачи проводят коррекцию лечения, отметила врач.

Она также добавила, что заболеть микоплазменной пневмонией могут и взрослые. В случае заболевания нужно остаться дома, а также обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что в мире зафиксировали более 610 тысяч случаев заболеваний холерой, 3,5 тысячи из которых оказались смертельными.

Сообщалось также, что за прошлую неделю в Псковской области выявили 544 новых случая COVID-19, большинство из которых (306) пришлось на Псков, что составляет 56,3 % от общего количества заболеваний по области. Большинство случаев заболевания (96,7 %) протекало в форме ОРВИ.

Более того, в России впервые с начала пандемии зафиксировали одновременный подъём заболеваемости коронавирусом и гриппом.

В то же время ситуация с коклюшем и корью в России постепенно стабилизируется.

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