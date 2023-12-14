Владимир Путин: Экспозиции регионов на выставке «Россия» самые яркие и интересные

14:35, 14 декабря 2023, ПАИ

Экспозиции регионов на выставке-форуме «Россия» в Москве - одни из самых ярких и интересных для посетителей, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

4 декабря президент РФ Владимир Путин вместе с участниками «Движения первых» ознакомился с экспозицией павильона № 1 «Первые в России – стране возможностей». Глава государства посетил восемь залов, которые посвящены достижениям России.

Отметим, что День Псковской области пройдёт на выставке «Россия» 20 декабря. Подробности деловой программы в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» читайте здесь.

Стенд Псковской области на выставке-форуме «Россия» в Москве уже посетили около 300 тысяч человек. Как Псковская область участвует в выставке-форуме, читайте в специальном сюжете ПАИ.