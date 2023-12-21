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Общество

Об опасных причинах звона в ушах рассказали россиянам

Об опасных причинах звона в ушах рассказала врач-невролог Диана Андреева, пишет «Газета.ru».

Наиболее частой причиной звона в ушах являются заболевания наружного, среднего и внутреннего уха. Также звон в ушах может возникать из-за психоэмоциональных расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

В большинстве случаев звон в ушах не связан с угрозой здоровью и жизни человека, однако есть симптомы, на которые следует обратить внимание. Например, внезапное возникновение звона или шума в ушах, которое сопровождается снижением слуха, может говорить об острой сенсоневральной тугоухости. В такой ситуации нужно обратиться к оториноларингологу (лору) для назначения лечения.

Пульсирующий шум в ушах может быть причиной аневризмы, артериовенозной мальформации, тромбоза венозных синусов, перилимфатической фистулы, внутричерепной гипертензии. Непульсирующий шум может свидетельствовать об опухоли головного мозга и среднего уха, невриномы слухового нерва, инфаркте в стволе головного мозга, перфорации барабанной перепонки.

При возникновении шума в ушах необходимо обратиться к лор-врачу и пройти обследование.

Ранее специалист рассказал о немедикаментозных способах снижения уровня холестерина. Кроме того, россиянам назвали помогающие в борьбе с раком продукты, а также продукты, снижающие риск деменции и болезней сердца.

Отметим, что ранее врач назвала бюджетную замену дорогим продуктам для правильного питания. Также были названы продукты, которые увеличивают продолжительность жизни и которые ухудшают слух.

7 декабря сообщалось, что в России впервые с начала пандемии зафиксировали одновременный подъём заболеваемости COVID-19 и гриппом.

Напомним, врач-отоларинголог Псковской областной клинической больницы Валерий Быковский побывал в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Специалист дал псковичам различные советы, с которыми можно ознакомиться здесь.

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