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Пенсии

Когда выплатят пенсии за январь, объяснили псковичам

Большинство российских пенсионеров досрочно получат пенсию за январь в связи с новогодними праздниками, сообщает Социальный фонд России.

Предновогодняя выплата коснётся всех, у кого получение пенсии через кредитные организации выпадает на праздничные дни с 1 по 8 января. В таком случае досрочная пенсия будет перечислена на банковские карты получателей 28 и 29 декабря. Начиная с 9 января, первого рабочего дня нового года, доставка пенсий через банки возобновится по обычному графику.

Досрочно выплачиваются все виды пенсии: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости, по инвалидности и другие. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счёт. Все средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться.

В то же время пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат средства за первый месяц 2024 года в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 января. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения.

Напомним, в Псковской области все региональные социальные выплаты проиндексированы на 5,5 %. Кроме того, как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, на социальную поддержку граждан (это 40 различных видов социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей) проектом бюджета на 2024 год предусмотрено 3,5 млрд рублей. Глава региона также рассказал о мерах поддержки семей в следующем году. Отметим также, что более 3,5 тысячи псковских медиков получили специальную социальную выплату, а семьи погибших в СВО смогут получить выплату на жильё.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению.

Сообщалось также, что 19-летняя псковичка целый учебный год незаконно получала соцвыплаты.

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