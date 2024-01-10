Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи рассказали, как события прошлого года повлияли на их жизнь и карьеру

Сразу 10% опрошенных жителей Псковской области признали, что события 2023 года (продолжение СВО, санкционное давление и т. д.) в целом положительно повлияли на работу их компании-работодателя. Еще треть (30%) опрошенных заметили, что события прошлого года никак не отразились на работе компании. 49% отмечают негативное влияние. Остальные затруднились ответить, сообщается в опросе hh.ru.

На вопрос о том, как прошел 2023 год в плане личного развития карьеры и трудоустройства, 20% респондентов ответили позитивно и признались, что он лучше, чем 2022 год. В частности, каждый десятый (14%) опрошенный в регионе по итогам 2023 года получил повышение по работе. Еще 13% не видят принципиальной разницы между двумя последними годами.

А вот 32% считают, что с точки зрения работы 2023 год был сложнее и тяжелее, чем предыдущий. Еще 25% опрошенных затруднились дать оценку, так как не находились в активном поиске работы в течение этого года.

Наиболее сложным уходящий год стал для юристов (сразу 44% признались, что для их карьеры он хуже, чем 2022 год), а также для специалистов сфер безопасности, продаж, маркетинга (по 43%) и информационных технологий (42%). В свою очередь, наиболее удачно год сложился для специалистов по управлению персоналом (25% отметили, что 2023-й лучше, чем 2022-й), для производственной сферы (23%), закупок, строительства (по 21%) и высшего и среднего менеджмента (20%).

Хотя бы один раз сменить место работы в 2023 году успели 35% опрошенных, еще 45% весь год трудились в одной компании, а 20% вообще не работали. Смена места работы более свойственна молодым соискателям: среди тех, кому от 18 до 42 лет, работу в уходящем году менял каждый второй (51%). Для сравнения: среди респондентов старше 55 лет работу поменяли только 38%.

С точки зрения профессиональной принадлежности наиболее склонными к смене места работы в 2023 году оказались представители сфер «Безопасность» (56%), «Наука, образование» (52%), «Управление персоналом» (51%). Наименьшую активность в смене работы проявили медики (27%) и юристы (33%).

Не всегда новая работа оказывалась лучше старой: однозначно довольны переменами только 20% из тех, кто сменил компанию. Еще 33% считают, что их новая работа хуже старой, а 10% не видят разницы. 35% пока не готовы дать оценку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2024

Первая в этом году «Изборская пятница» пройдёт 12 января
10 января 2024

Жители области могут поддержать Островский район в премии «Служение»
10 января 2024

Новогодним уловом астрофотографий поделился пскович
09 января 2024

Реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжается в Пскове
09 января 2024

Михаил Ведерников подвёл итоги 2023 года в сфере туризма в Псковской области
09 января 2024

Опубликован график выездной диспансеризации в Великолукском районе
09 января 2024

Голосование за участников «Народного признания» временно приостановят сегодня
09 января 2024

Форум молодёжных избирательных комиссий запланирован в Псковской области на июнь

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...