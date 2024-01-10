В Пскове прошёл «Диалог на равных» с инструкторами центра «Воин»

19:40, 10 января 2024, ПАИ

Встреча в рамках федерального проекта «Диалог на равных» прошла в региональном избирательном штабе действующего президента РФ Владимира Путина в Пскове сегодня, 10 января, передаёт корреспондент ПАИ. В ней приняли участие инструкторы центра «Воин» и участники СВО Александр, Игорь и Роман.

Федеральное агентство по делам молодёжи реализует проект с 2017 года. Формат встречи простой: любой человек становится участником диалога, разговаривает с гостем на «ты». Гостям штаба задали вопросы волонтёры, добровольцы из Псковской области, а также студенты и члены молодёжного совета при администрации Пскова.

Псковская молодёжь интересовалась тем, как проходит воинская служба, с какими трудностями могут столкнуться военнослужащие, что необходимо для поддержания боевого духа. Боевые офицеры в отставке в свою очередь поделились своей историей службы в Российской армии и отметили, как бойцам важны письма детей, которые поддерживают и дают силы для выполнения боевых задач.

Кроме того, молодёжи рассказали о работе центра «Воин», следующий набор в который состоится 2 февраля. «Мы относимся к детям как к равным себе, стараемся поделиться своими знаниями и навыками. В центре проводится много игр и интересных мероприятий, помимо занятий. Дети, которые принимали в этом участие, остаются довольны. Приходите!» – рассказал инструктор Роман.

Инструкторы центра пожелали всем присутствующим не бояться трудностей, идти с высоко поднятой головой и принимать только правильные решения.

Напомним, что центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи открылся в Псковской области 11 мая. Инструкторы центра прошли обучение в Университете спецназа в Чечне, всего обучилось 20 человек. Работа центров направлена на подготовку и обучение молодёжи в возрасте 14–35 лет, а также на повышение квалификации преподавателей ОБЖ.