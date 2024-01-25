Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

60% опрошенных псковичей сообщили, что заинтересованы в подработке

Исследование показывает, что за последние три месяца порядка 60% опрошенных жителей Псковской области были заинтересованы в дополнительно заработке (плюсом к уже имеющейся работе), сообщает hh.ru.

При этом год к году доля таких желающих получить дополнительный доход в Псковской области выросла на 8%. Более того, по сравнению с жителями других регионов именно работники из СЗФО и в том числе из Псковской области больше других ищут подработку. А вот меньше других к поиску подработки склонны москвичи.

В текущем моменте аналитика показывает, что среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь задумываются юристы (сразу 57%), работники масс-медиа, бухгалтеры (по 55%). Есть потребность в дополнительной финансовой поддержке у сотрудников научной и образовательной сферы (53%). Меньше всего ищут подработку соискатели из добычи сырья.

Если же сравнивать с показателями 2022 года, то видно, что сильнее всего потребность в дополнительном заработке выросла у работников сферы безопасности (+8% до 53%) и у представителей строительного сектора.

«Чаще всего подобная популярность подработки у людей, уже имеющих работу и заработок, вызвана не только скромной платежеспособностью компаний-работодателей, но и общим дисбалансом зарплатных запросов и предложений: людям надо одно, а получают они другое (и как правило, меньше). Сейчас зарплатный разрыв в Псковской области составляет 3 000 рублей: работники в среднем запрашивают порядка 46 000, а компании платят на уровне 43 000 рублей. Но есть и хорошие новости: так, есть целый ряд профсфер, где востребованность дополнительного заработка у работников стала ниже. Здесь лидерами стали сфера консалтинга (-16%), медицина и фармацевтика (-16%), общепит и гостиницы (-13%), добыча сырья (-13%). Также на 10% реже стали искать подработку рабочие», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 января 2024

Проблему вызова экстренных служб устранили в Псковской области
25 января 2024

Михаил Васильев: Если в нашей стране будет модно иметь минимум трех детей, мы сохранимся как нация
25 января 2024

Причину регулярных подтоплений дороги устранили на улице Ипподромной в Пскове
25 января 2024

Александр Котов поздравил студентов с праздником
25 января 2024

100-летие Героя СССР Александра Матросова отметят в Псковской области
25 января 2024

Вылет самолета Москва – Псков задержан
25 января 2024

На должность врио начальника управления спецпрограмм правительства Псковской области назначен Юрий Грязнов
25 января 2024

Системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил остановки появятся в автобусах Пскова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...