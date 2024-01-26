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Общество

Путин поручил закрепить сроки выплат родным погибших участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить сроки выплат членам семей погибших участников спецоперации, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Срок выплат должен занимать не более трёх месяцев.

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих: осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трёх месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа», – говорится в сообщении.

Напомним, что Владимир Путин дал старт Году семьи в России и установил бессрочный статус многодетных семей. Также президент страны пообещал продлить льготную семейную ипотеку и субсидии для многодетных семей. Помимо того, с 1 февраля материнский капитал в России составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан (это 40 видов различных социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей) проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

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