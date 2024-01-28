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Названы самые популярные имена новорождённых в Псковской области в 2023 году

Самыми популярными именами, которыми называли детей родители в Псковской области в 2023 году, для мальчиков стали Матвей, Михаил, Тимофей и Артём, а для девочек – Анна, Мария, София, Ева. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете юстиции.

Названы самые популярные имена новорождённых в Псковской области в 2023 году. Фото: ПАИ

Тенденция в Псковской области схожа со статистикой в целом по России, уточнили в комитете. В частности, самыми популярными именами в стране для девочек стали Анна, Мария, София и Ева, а для мальчиков – Матвей, Артём, Александр, Михаил и Максим.

Также за прошлый год девочек в Псковской области 16 раз называли Ольгами, а Татьянами – всего семь раз, добавили в комитете.

Помимо прочего, по одному разу в регионе за год назвали мальчиков старинными русскими именами, такими как Касьян, Остап, Митрий, Игнат, Леонтий, Иоанн, Добрыня и Еким.

Те имена, которые когда-то были популярными, например Алевтина, Борис, Ирина, Геннадий, Светлана, Любовь, Виталий, Валентина и Анатолий, ещё даются детям при рождении, но уже чуть реже, чем раньше. А другие имена, такие как Виктор, Евгения, Вера, Алексей, Андрей, Александра, Сергей и Владимир, используются чаще, чем некогда очень популярные Яна, Тимур, Денис и Кристина.

Ранее сообщалось, что 3 900 детей родилось в Псковской области в 2023 году. Кроме того, о подготовке к родам псковички и псковичи могут узнать в школе материнства. Также жителям региона рассказали, зачем нужен перинатальный психолог. Помимо того, мужчин призвали беречь женщин от решения сделать аборт. Также стало известно, что послеродовая депрессия у псковичек часто развивается внезапно.

Помимо того, 20 малышей с экстремально низкой массой тела рождаются в Псковском перинатальном центре ежегодно, а первого ребёнка псковички рожают в возрасте от 30 до 32 лет. Также в Псковском перинатальном центре усовершенствуют доабортное консультирование и разместят QR-коды для жалоб и обращений в палатах.

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