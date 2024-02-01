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Общество

Алла Сердцева: Семья – это то, без чего невозможно представить воспитание человека

Семья – это то, без чего невозможно представить воспитание человека как гармоничной личности, заявила командир Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов, член Общественной палаты Псковской области Алла Сердцева.

Алла Сердцева: «Семья – это то, без чего невозможно представить воспитание человека». Фото: ПАИ

«Замечательно, что 2024 год объявлен Годом семьи. Это обязательно поможет повысить статус семьи как таковой в противовес гражданскому браку, а многодетных родителей в противовес чайлдфри. Когда губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавляет проекты, то это значит, что они пройдут в регионе на самом высоком уровне и получат самую достойную поддержку», – подчеркнула Алла Сердцева.

А крепкая семья, в свою очередь, - это традиционная ценность России, подчеркнула руководитель студенческих отрядов.

«Семья находится в одном ряду с достоинством, правами и свободой человека, патриотизмом, гражданственностью, служением Отечеству и ответственностью за его судьбу, высокими нравственными идеалами, созидательным трудом, приоритетом духовного над материальным, гуманизмом, милосердием, справедливостью, коллективизмом, взаимопомощью и взаимоуважением, исторической памятью и преемственностью поколений, единством народов России. Надеюсь, события 2024 года помогут современной молодежи по-другому взглянуть на семью, на важность её создания и сохранения», — заключила Алла Сердцева.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.

На этой неделе в Псковской области также прошло торжественное открытие Года семьи. Фоторепортаж с церемонии можно посмотреть здесь.

Ранее Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Глава региона также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность.

Помимо этого отмечалось, что на социальную поддержку граждан проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

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