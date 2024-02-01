Алла Сердцева: Семья – это то, без чего невозможно представить воспитание человека

13:42, 01 февраля 2024, ПАИ

Семья – это то, без чего невозможно представить воспитание человека как гармоничной личности, заявила командир Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов, член Общественной палаты Псковской области Алла Сердцева.

«Замечательно, что 2024 год объявлен Годом семьи. Это обязательно поможет повысить статус семьи как таковой в противовес гражданскому браку, а многодетных родителей в противовес чайлдфри. Когда губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавляет проекты, то это значит, что они пройдут в регионе на самом высоком уровне и получат самую достойную поддержку», – подчеркнула Алла Сердцева.

А крепкая семья, в свою очередь, - это традиционная ценность России, подчеркнула руководитель студенческих отрядов.

«Семья находится в одном ряду с достоинством, правами и свободой человека, патриотизмом, гражданственностью, служением Отечеству и ответственностью за его судьбу, высокими нравственными идеалами, созидательным трудом, приоритетом духовного над материальным, гуманизмом, милосердием, справедливостью, коллективизмом, взаимопомощью и взаимоуважением, исторической памятью и преемственностью поколений, единством народов России. Надеюсь, события 2024 года помогут современной молодежи по-другому взглянуть на семью, на важность её создания и сохранения», — заключила Алла Сердцева.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.

На этой неделе в Псковской области также прошло торжественное открытие Года семьи. Фоторепортаж с церемонии можно посмотреть здесь.

Ранее Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Глава региона также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность.

Помимо этого отмечалось, что на социальную поддержку граждан проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.