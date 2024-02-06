Репетиция концерта «Пушкин и… Михайловское» прошла в Псковской филармонии

16:43, 06 февраля 2024, ПАИ

Репетиция концерта «Пушкин и… Михайловское» Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством дирижёра Алексея Репникова прошла в БКЗ филармонии сегодня, 6 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоится в Пскове 10 февраля. Для мультсериала композитор Вячеслав Круглик переписал партитуру для Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и поделился подробностями.

Ранее директор Псковской областной филармонии Марина Николаева рассказала на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, что на премьере псковичи смогут увидеть эскизы Игоря Шаймарданова. Кроме того, премьера запустит эстафету показов мультсериала на большой сцене по всей России.