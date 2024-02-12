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Общество

Глава Пустошкинского района прокомментировал ДТП со школьным автобусом

Глава Пустошкинского района Юрий Кравцов прокомментировал ДТП с участием школьного автобуса из Пустошки в беседе с корреспондентом ПАИ. Сейчас глава района находится в Пскове.

Фото: ПАИ

«Все живы. Надеюсь, скоро выздоровят. Травмы различные. В основном порезы, ушибы, есть сотрясения. <...> Я сопровождал мальчика, у него повреждена нога, порезы на голове», – сказал Юрий Кравцов, который сейчас находится в Пскове.

Ситуация с ДТП находится на контроле губернатора, правительства области. Оказывается полная помощь и поддержка, отметил глава района.

«Как только ДТП случилось, мне сразу же позвонили сопровождающие, в течение получаса на место ДТП прибыли все службы: скорая, ГИБДД», – заключил Юрий Кравцов.

Напомним, что в школьном автобусе находились 23 человека, пострадали из них 12 человек, в том числе девять подростков 15-16 лет. Трое из них находятся в реанимации. Учащиеся ехали на экскурсию из Пустошки в Псков.

Также пострадали учительница и два сотрудника бригады скорой помощи, которые выехали на этот вызов и попали в другое ДТП. Все они доставлены в Псковскую областную клиническую больницу.

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь, а видео по ссылке.

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