Глава Пустошкинского района прокомментировал ДТП со школьным автобусом

15:49, 12 февраля 2024, ПАИ

Глава Пустошкинского района Юрий Кравцов прокомментировал ДТП с участием школьного автобуса из Пустошки в беседе с корреспондентом ПАИ. Сейчас глава района находится в Пскове.

«Все живы. Надеюсь, скоро выздоровят. Травмы различные. В основном порезы, ушибы, есть сотрясения. <...> Я сопровождал мальчика, у него повреждена нога, порезы на голове», – сказал Юрий Кравцов, который сейчас находится в Пскове.

Ситуация с ДТП находится на контроле губернатора, правительства области. Оказывается полная помощь и поддержка, отметил глава района.

«Как только ДТП случилось, мне сразу же позвонили сопровождающие, в течение получаса на место ДТП прибыли все службы: скорая, ГИБДД», – заключил Юрий Кравцов.

Напомним, что в школьном автобусе находились 23 человека, пострадали из них 12 человек, в том числе девять подростков 15-16 лет. Трое из них находятся в реанимации. Учащиеся ехали на экскурсию из Пустошки в Псков.

Также пострадали учительница и два сотрудника бригады скорой помощи, которые выехали на этот вызов и попали в другое ДТП. Все они доставлены в Псковскую областную клиническую больницу.

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь, а видео по ссылке.