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Михаил Ведерников наградил сотрудников гидрометеорологической службы Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил региональными наградами сотрудников Псковского гидрометцентра на торжественной церемонии, приуроченной к профессиональному празднику работников этой сферы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников наградил сотрудников гидрометеорологической службы Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства региона

В обращении к собравшимся Михаил Ведерников отметил, что точность прогнозов в Псковской области составляет более 98 %. «Крайне важно своевременно получать информацию от вас. За этим стоит ежедневный, колоссальный и кропотливый труд каждого сотрудника», – заметил он.

Начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова отметила, что центр сможет предложить много идей, которые пойдут на пользу региона. «Для нас большая честь получить от вас эту награду. Будем стараться и дальше держать такую же планку», – подчеркнула она.

Почётной грамоты губернатора за высокий профессионализм и большой вклад в развитие региональной гидрометеослужбы был удостоен коллектив Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Михаил Ведерников пожелал специалистам дальнейших успехов. Также почётную грамоту за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие гидрометеослужбы вручили синоптику, руководителю прогностической группы отдела гидрометеорологического обеспечения Ирине Кащаевой. Кроме того, благодарственные письма правительства региона за высокий профессионализм, заслуги в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды вручили пятерым сотрудникам Псковского ЦГМС.

Напомним, в этом году 150-летие отметит Псковская метеорологическая станция и 190-летие – Гидрометеорологическая служба России.

Ранее начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Она рассказала, с помощью чего синоптики и метеорологи прогнозируют погоду и когда затопит Псковскую область, оценила техническую оснащенность региона для метеорологии, а также сообщила, что в Псковской области в этом году не зафиксировали рекордные морозы, а температура в апреле ожидается ниже климатической нормы.

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