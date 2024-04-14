О ещё одном герое СВО рассказал псковский губернатор
О ещё одном герое СВО, гвардии сержанте Викторе Бойкове, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
У Виктора Бойкова с детства была тяга к военному делу – он мечтал служить в ВДВ, рассказал Михаил Ведерников.
«Сегодня Виктору есть чем гордиться: за время службы он был награждён орденом Мужества. Рискуя собственной жизнью, он эвакуировал раненых из-под обстрела. Герой отмечает, что силы ему дают родные и близкие, а также все жители России и особенно дети, которые отправляют на фронт письма со словами поддержки», – подчеркнул глава региона.
Напомним, что в Telegram-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он делится информацией о героях спецоперации. Ранее губернатор рассказал о бойцах Никите Кухаренко, Антонии Перевертайло, Руслане Русских, Андрее Циркунове, Александре Лемшине, Василии Рябечкове и других.
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