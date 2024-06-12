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Александр Котов стал гостем «Серебряного дождя». Главное

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 11 июня.

Александр Котов стал гостем программы «Оглавление». Фото: ПАИ

Главное:

  • правительство Псковской области по итогам 2023 года показало лучший результат работы за последние несколько лет;
  • инвестиционный климат в регионе должен быть таким, чтобы предприниматели сами тянулись;
  • «Решения, которые были приняты [в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации], были направлены не только на помощь конкретно нам, а на решение серьёзных проблем регионов. Отрадно, что нам удалось достигнуть в Совете Федерации понимания. Хочется отметить, что была проведена объёмная предварительная работа с участием практически всех комитетов Совета Федерации и профильных министерств. Я надеюсь, что те решения, которые были приняты, помогут и нам, и другим регионам»;
  • жёсткий ответ губернатора Михаила Ведерникова на вопросы оппозиции во время отчёта о работе правительства – это нормальная реакция на необоснованную критику. «Михаил Ведерников дал совершенно чёткий и конкретный ответ оппозиции. Это их заставит более внимательно, более основательно вникать в суть вопросов, которые мы рассматриваем. Сейчас поверхностное изучение не проходит. Хотите покритиковать, пожалуйста, подготовьтесь. Найдите существенные весомые аргументы»;
  • о том почему, муниципальная реформа в Гдовском районе тормозится: «Есть отдельные депутаты, которых удалось ввести в заблуждение. Теми, кто преследует исключительно политические цели, а может быть, даже личные цели. Соответственно, те люди, которые не разобрались, считают, что они защищают местное самоуправление»;
  • «Нет там [в Гдовском районе] аномалии. А там есть достаточно длительный период безвластия. Соответственно, в такой ситуации, в большинстве случаев происходит анархия, начинают возникать группы людей по интересам. Кто в лес, кто по дрова»;
  • «Как сенатор Андрей Турчак был мощной поддержкой. Мы чувствовали его поддержку, мы чувствовали его участие в решении всех наших проблем. Мы с Советом Федерации, пожалуй, при его сенаторстве всегда работали наиболее конструктивно». Найти ему там однозначную замену сейчас, наверное, вряд ли возможно;
  • Совет Федерации принял постановление о досрочном прекращении полномочий сенатора Андрея Турчака 4 июня. Соответственно, есть 30-дневный срок для того, чтобы представить кандидатуру от Псковского областного Собрания в Совет Федерации;
  • кандидатуру будет предлагать «Единая Россия», соответственно, она должна будет пройти процедуру согласования федеральным руководством партии;
  • по кандидатуре сенатора ведутся предварительные консультации, с губернатором тоже. «Мы понимаем, что у нас тут не сильно богатый выбор, он очень ограничен законодательством»;
  • новый сенатор будет избран до окончания срока полномочий нынешнего состава Собрания, то есть на два с половиной года;
  • о предприятиях ЖКХ в районах: «Мы договорились с губернатором о том, что возьмём в качестве примера несколько коммунальных муниципальных предприятий, и где ситуация наиболее плохая на их примере постараемся найти какие то возможные варианты оказания помощи и поддержки этим муниципальным предприятиям»;
  • в соответствии с планом строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры Псковской области требуется порядка 30 миллиардов рублей;
  • о регоператоре по ТКО и варианте создать регпредприятие: «Можно приказать работать – и такое госпредприятие будет работать. Будут возникать долги – их будут закрывать из бюджета. Это неэффективный путь. Важнее, чтобы был экономически обоснованный тариф, в том числе и сбор, и вывоз твёрдых коммунальных отходов. В этом случае у собственника есть стимул работать и стремление к тому, чтобы из этого бизнеса извлечь доход. Так везде работает экономика. Второе: должны быть чёткие прописанные правила в договоре с региональным оператором. То есть не вывез своевременно мусор, допустил накопление ТКО – штраф».

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