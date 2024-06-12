Александр Котов стал гостем «Серебряного дождя». Главное

16:18, 12 июня 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 11 июня.

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