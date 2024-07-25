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Общество

Строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове завершено на 80%

Ход строительства новой школы на улице Киселёва в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 25 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове завершено на 80%
    Фото: ПАИ
  • Строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове завершено на 80%
    Фото: ПАИ
  • Строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове завершено на 80%
    Фото: ПАИ
  • Строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове завершено на 80%
    Фото: ПАИ
  • Строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове завершено на 80%
    Фото: ПАИ
  • Строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове завершено на 80%
    Фото: ПАИ
  • Строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове завершено на 80%
    Фото: ПАИ
  • Строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове завершено на 80%
    Фото: ПАИ

Подрядчик уже завершил работы по устройству стяжки, а также окраске стен кабинетов второго, третьего этажей и частично первого этажа. На данный момент продолжаются работы по облицовке фасадов и благоустройству территории. Строительная готовность по состоянию на 22 июля 2024 составляет 80%. Всего на строительстве школы на 525 мест работают 63 человека.

Генеральный директор подрядной организации Алексей Погибельный заверил, что сейчас ожидается укладка блоков для того, чтобы начать устанавливать витражи.

Кроме того, здесь завершается монтаж вентиляционных коробов в коридорах. Также в большей части помещений уже установлены потолки. На втором этаже отделка уже находится на стадии завершения.

В спортзале будут установлены трибуны. Вскоре здесь начнут укладывать спортивный линолеум. «Оба зала будут в интересном стиле. Будут три вида краски, переходящие одна из другой», – пояснил Алексей Погибельный.

Михаил Ведерников в свою очередь поинтересовался, есть ли на площадке какие-либо проблемы. «Все проблемы мы оперативно устраняем с заказчиком. Глобальных проблем, которые не дадут ввести объект, нет», – заверил Алексей Погибельный.

Все общестроительные работы должны закончиться до холодов, обратил внимание врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. «Единственное, что запускаем допдоставку малых архитектурных форм и поставку оборудования на более поздний период», – подчеркнул он.

Глава региона уточнил, почему ещё не закуплена часть оборудования. По словам гендиректора организации, на данный момент идёт согласование поставок.

У компании есть все шансы сдать объект заблаговременно, подчеркнул Андрей Ермаков. На площадке планируют увеличить количество рабочих, добавил он.

Глава региона поручил главе Пскова Борису Елкину и Андрею Ермакову держать ситуацию на контроле.

Напомним, строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове планируют завершить к концу года. По проекту там будут две теплицы для практических занятий ботаникой, два спортзала, актовый зал со звукоизоляцией. Стены школы украсят три мурала.

Всего в Псковской области строятся шесть подобных школ от 200 до тысячи мест. Две в Пскове – на улице Киселёва и Инженерной, а также в Гдове, Себеже, Печорах и Пыталовском муниципальном округе.

Все они строятся в рамках президентского нацпроекта «Образование».

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