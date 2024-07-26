Врач-нейрохирург стал гостем программы «Анамнез». Главное

18:31, 26 июля 2024, ПАИ

Гостем программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июля, стал нейрохирург, заместитель главного врача Псковской областной больницы по хирургии Андрей Авдей.

Главное из эфира: