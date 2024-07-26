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Врач-нейрохирург стал гостем программы «Анамнез». Главное

Гостем программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июля, стал нейрохирург, заместитель главного врача Псковской областной больницы по хирургии Андрей Авдей.

Андрей Авдей. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • ежемесячно псковские нейрохирурги проводят около 30 операций. В прошлом году их было 450;
  • 80–90% пациентов нейрохирурга – с болевым синдромом;
  • к врачу-нейрохирургу стоит обращаться в том случае, если консервативное лечение у невропатолога и терапевта не помогает;
  • далеко не все пациенты нейрохирурга нуждаются в операции: врач всегда отдаст предпочтение консервативному лечению. «Сделать операцию всегда успеем»;
  • большая часть опухолей головного мозга – злокачественные. Ещё 15 лет назад всё было наоборот;
  • МРТ – только по назначению врача, чтобы избежать ненужного лечения и гипердиагностики;
  • предупредить заболевания, обезопасить себя от травм и укрепить позвоночник можно с помощью физиологических нагрузок. Но они не должны быть чрезмерными;
  • из новейших методик в регионе – операции под микроскопом;
  • наш мозг любит положительные эмоции и кислород. И минимум соли и сахара.

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