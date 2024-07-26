Врач-нейрохирург стал гостем программы «Анамнез». Главное
Гостем программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июля, стал нейрохирург, заместитель главного врача Псковской областной больницы по хирургии Андрей Авдей.
Главное из эфира:
- ежемесячно псковские нейрохирурги проводят около 30 операций. В прошлом году их было 450;
- 80–90% пациентов нейрохирурга – с болевым синдромом;
- к врачу-нейрохирургу стоит обращаться в том случае, если консервативное лечение у невропатолога и терапевта не помогает;
- далеко не все пациенты нейрохирурга нуждаются в операции: врач всегда отдаст предпочтение консервативному лечению. «Сделать операцию всегда успеем»;
- большая часть опухолей головного мозга – злокачественные. Ещё 15 лет назад всё было наоборот;
- МРТ – только по назначению врача, чтобы избежать ненужного лечения и гипердиагностики;
- предупредить заболевания, обезопасить себя от травм и укрепить позвоночник можно с помощью физиологических нагрузок. Но они не должны быть чрезмерными;
- из новейших методик в регионе – операции под микроскопом;
- наш мозг любит положительные эмоции и кислород. И минимум соли и сахара.
Комментарии: 0 Обсудить >>>