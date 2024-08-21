Новые «Кванториумы» и готовность псковских школ к учебному году обсудили на «Серебряном дожде». Главное

18:44, 21 августа 2024, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 августа.

Главное из эфира: