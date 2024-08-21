Новые «Кванториумы» и готовность псковских школ к учебному году обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 августа.
Главное из эфира:
- капремонты в образовательных учреждениях города находятся на финишной прямой. Какие-то работы могут быть продолжены после начала учебного года, но только на локальных участках и не мешающие процессу обучения;
- к примеру, в школе № 2 продолжится углубление подвала: там в дальнейшем разместится полноценный школьный гардероб;
- во всех образовательных учреждениях Пскова в рамках антитеррористических требований появятся новые ограды: в этом году они, в частности, будут заменены в 14 детских садах;
- в новом учебном году в Пскове откроются два «Кванториума»: в школах № 20 и № 24. В каждой будет оборудовано современной лабораторной и компьютерной техникой четыре класса, в которых ребята смогут углубленно заниматься физикой, химией, математикой и робототехникой. Соответствующие кадры в этих школах есть;
- в «Кванториумах» будут проводить как обычные уроки, так и дополнительные занятия, участвовать в которых смогут ученики и из других школ. Концепция работы каждого «Кванториума» будет защищена до начала учебного года. Возможно, они будут оказывать услуги и коммерческого характера;
- в школы Пскова уже подано 2 714 заявлений от родителей будущих первоклассников. По предварительным подсчётам, в них появятся 97 первых классов, в которых в среднем будет по 28 учеников;
- на сегодняшний день в образовательных учреждениях Пскова 126 вакансий. Ситуация не критическая: в среднем вакансий по два-три на учреждение;
- больше всего псковские школы нуждаются в учителях русского языка и литературы, математики, физики, иностранных языков, начальных классов;
- в сентябре в школы Пскова придут 64 новых учителя, 24 из них – молодые специалисты;
- Псков полностью готов к запуску пилотного проекта по обучению китайскому языку в школах города, на данный момент власти ждут первого шага от партнёров из Китая;
- 2 сентября в 14:00 в Доме офицеров состоится концерт, посвящённый Дню знаний. Вход свободный;
- 7 сентября в Пскове пройдёт Второй фестиваль детского дополнительного образования «Территория детства». На данный момент на него заявилось более 50 организаций, занимающихся предоставлением услуг в таких сферах, как образование, спорт и культура.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 августа 2024
Новые «Кванториумы» и готовность псковских школ к учебному году обсудили на «Серебряном дожде». Главное
21 августа 2024
Учителя каких предметов больше всего нужны в школах Пскова, рассказал Алексей Несмашный