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Новые «Кванториумы» и готовность псковских школ к учебному году обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 августа.

Алексей Несмашный. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • капремонты в образовательных учреждениях города находятся на финишной прямой. Какие-то работы могут быть продолжены после начала учебного года, но только на локальных участках и не мешающие процессу обучения;
  • к примеру, в школе № 2 продолжится углубление подвала: там в дальнейшем разместится полноценный школьный гардероб;
  • во всех образовательных учреждениях Пскова в рамках антитеррористических требований появятся новые ограды: в этом году они, в частности, будут заменены в 14 детских садах;
  • в новом учебном году в Пскове откроются два «Кванториума»: в школах № 20 и № 24. В каждой будет оборудовано современной лабораторной и компьютерной техникой четыре класса, в которых ребята смогут углубленно заниматься физикой, химией, математикой и робототехникой. Соответствующие кадры в этих школах есть;
  • в «Кванториумах» будут проводить как обычные уроки, так и дополнительные занятия, участвовать в которых смогут ученики и из других школ. Концепция работы каждого «Кванториума» будет защищена до начала учебного года. Возможно, они будут оказывать услуги и коммерческого характера;
  • в школы Пскова уже подано 2 714 заявлений от родителей будущих первоклассников. По предварительным подсчётам, в них появятся 97 первых классов, в которых в среднем будет по 28 учеников;
  • на сегодняшний день в образовательных учреждениях Пскова 126 вакансий. Ситуация не критическая: в среднем вакансий по два-три на учреждение;
  • больше всего псковские школы нуждаются в учителях русского языка и литературы, математики, физики, иностранных языков, начальных классов;
  • в сентябре в школы Пскова придут 64 новых учителя, 24 из них – молодые специалисты;
  • Псков полностью готов к запуску пилотного проекта по обучению китайскому языку в школах города, на данный момент власти ждут первого шага от партнёров из Китая;
  • 2 сентября в 14:00 в Доме офицеров состоится концерт, посвящённый Дню знаний. Вход свободный;
  • 7 сентября в Пскове пройдёт Второй фестиваль детского дополнительного образования «Территория детства». На данный момент на него заявилось более 50 организаций, занимающихся предоставлением услуг в таких сферах, как образование, спорт и культура.

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