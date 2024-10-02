Медвежат-сирот из Псковской области выпустят на волю в конце октября

15:33, 02 октября 2024, ПАИ

Медвежат-сирот Паддингтона, Пуха и Пятачка из Псковской области выпустят на волю в конце октября-начале ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в тверском Центре спасения медвежат.

«Медвежат планируют выпускать. Это будет где-то в конце октября-начале ноября. Пока ещё рано об этом говорить, мы обсуждаем и планируем. Все медвежата в этом году хорошо себя чувствуют. Они набрали прекрасную форму и уже готовы к возвращению в естественную среду обитания», – рассказала представитель Центра спасения медвежат-сирот Екатерина Пажетнова.

Всего в учреждение в этом году попало 11 медвежат из Псковской, Новгородской, Смоленской и Новосибирской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, добавила она.

Напомним, что в мае два медвежонка-сироты из Псковской области попали в Центр спасения медвежат в Тверской области. Их назвали Пух и Пятачок.

Кроме того, незадолго до этого там оказался ещё один медвежонок, которого назвали Паддингтон.

Напомним, что в феврале прошлого года в Локнянском районе охотник обнаружил брошенных медвежат. Животных отправили в тверской Центр спасения медвежат-сирот, где их назвали Фасолинкой и Горошинкой. После того как они достаточно окрепли и прошли осмотр у ветеринара, их выпустили на свободу в Полистовский заповедник.