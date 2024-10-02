Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медвежат-сирот из Псковской области выпустят на волю в конце октября

Медвежат-сирот Паддингтона, Пуха и Пятачка из Псковской области выпустят на волю в конце октября-начале ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в тверском Центре спасения медвежат.

Пух и Пятачок после того, как только попали в Центр спасения медвежат. Фото здесь и далее: группа Центра спасения медвежат в соцсети «ВКонтакте»

«Медвежат планируют выпускать. Это будет где-то в конце октября-начале ноября. Пока ещё рано об этом говорить, мы обсуждаем и планируем. Все медвежата в этом году хорошо себя чувствуют. Они набрали прекрасную форму и уже готовы к возвращению в естественную среду обитания», – рассказала представитель Центра спасения медвежат-сирот Екатерина Пажетнова.

Всего в учреждение в этом году попало 11 медвежат из Псковской, Новгородской, Смоленской и Новосибирской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, добавила она.

Напомним, что в мае два медвежонка-сироты из Псковской области попали в Центр спасения медвежат в Тверской области. Их назвали Пух и Пятачок.

На фотографии медвежонок Паддингтон

Кроме того, незадолго до этого там оказался ещё один медвежонок, которого назвали Паддингтон.

Напомним, что в феврале прошлого года в Локнянском районе охотник обнаружил брошенных медвежат. Животных отправили в тверской Центр спасения медвежат-сирот, где их назвали Фасолинкой и Горошинкой. После того как они достаточно окрепли и прошли осмотр у ветеринара, их выпустили на свободу в Полистовский заповедник.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 октября 2024

И. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова стала гостьей программы «Среда обитания»
02 октября 2024

Зубров заметили в Псковской области
02 октября 2024

Михаил Ведерников призвал жителей области принять участие в акции «БумБатл»
02 октября 2024

Жителям Великолукского района вручили удостоверения «Ветеран боевых действий»
02 октября 2024

Осенний месячник по уборке города проходит в Пскове
02 октября 2024

Более 60 псковских первоклассников посвятили в «Орлята России»
02 октября 2024

Порядка 100 аварийных деревьев снесли в Пскове в этом году
02 октября 2024

Открыта регистрация участников на Всероссийский конкурс соцпроектов в сфере здоровьесбережение

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...