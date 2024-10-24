Древлехранитель Псковской епархии стал гостем программы «Проект Реставрация». Главное

19:07, 24 октября 2024, ПАИ

Древлехранитель Псковской епархии, насельник Псково-Печерского монастыря, монах Антоний стал гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: