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Древлехранитель Псковской епархии стал гостем программы «Проект Реставрация». Главное

Древлехранитель Псковской епархии, насельник Псково-Печерского монастыря, монах Антоний стал гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Древлехранитель Псковской епархии стал гостем программы «Проект Реставрация». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • любое вмешательство в содержание псковских храмов всегда согласовывают с комитетом по охране ОКН;
  • в 2024 году практически во всех храмах сделали тот или иной ремонт. Как минимум была выполнена ежегодная побелка;
  • псковские реставраторы обнаружили в одном из псковских храмов дверь вместо окна, а в церкви Архангелов Михаила и Гавриила с Городца на одной из апсид обнаружили окно, расположенное с отклонением от центра;
  • стену у храма Архангелов Михаила и Гавриила в Пскове обрушили целенаправленно;
  • на ежегодном совещании епархиальных древлехранителей главное на повестке дня – положительные результаты реставрации;
  • у храма Одигитрии было пять глав, а крыша была покрыта зелёными черепицами – зелёным муравленым керамическим лемехом;
  • в составе прихожан есть и реставраторы, и благотворители, которые несут огромную пользу для сохранения объекта. Они привлекают реставраторов, внимание к храму, изыскивают средства, поддерживают этот храм;
  • один из древнейших иконостасов Псковской области находится в Троицком соборе;
  • иконы реставрируют на местах из-за угрозы ускорения деструкции при смене климата.

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