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Политика

Борис Елкин, Иван Белугин и Валерий Зайцев лидируют в медиарейтинге глав муниципалитетов

Глава Пскова Борис Елкин, глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев занимают лидирующие позиции в медиарейтинге глав муниципалитетов Псковской области по итогам октября 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Инфографика Кирилла Гавриленко

Рейтинг возглавляет глава Пскова: его медиаиндекс – 3 388 единиц. В частности, в октябре градоначальник подписал соглашение о сотрудничестве между Псковом и Смоленском, вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым посетил городские объекты, а также обозначил свою позицию в отношении восстановления газоснабжения в микрорайоне Паневик.

Второе и третье места заняли главы Локнянского и Печорского муниципальных округов с медиаиндексами 830 и 805 соответственно.

Для Ивана Белугина и Валерия Зайцева главным инфоповодом стала муниципальная реформа в Псковской области. В частности, глава Локнянского муниципального округа в программе «Тема недели» на «Первом Псковском» рассказал об особенностях муниципальной реформы, о плюсах, а также о сложностях, с которыми пришлось столкнуться на пути преобразования.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

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