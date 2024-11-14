О реставрационной работе в Псковском музее-заповеднике поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова стала гостьей программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 14 ноября.
Главное из эфира:
- синодик Псково-Печерского монастыря и сарафан с золотыми нитями реставрируют сотрудники Псковского музея-заповедника. «Реставрация идёт достаточно быстрыми темпами», – отметила Светлана Мельникова;
- реставраторы восстановили практически все деревянные предметы из сгоревшей усадьбы Римского-Корсакова в Псковской области. При этом, например, сохранили не просто стол, но и натуральный шпон;
- «Имена выдающихся реставраторов должны быть на слуху, как и имена художников, скульпторов и композиторов», – уверена директор псковского музея;
- ранее нигде не экспонировавшиеся портреты будут представлены на новой выставке в Псковском музее-заповеднике. Среди экспонатов – портреты XVIII – начала XIX века и XX столетия;
- выставку эпохи Эдо откроют в Палатах Постникова. На ней посетители увидят японские гравюры, нумизматику, фарфор, восковую фигуру Резанова и макет фрегата «Надежда»;
- гигантский макет планируют установить в Поганкиных палатах. На нём разместятся три тысячи объектов, демонстрирующих Псков XVII века.
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