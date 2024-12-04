Замглавы администрации Пскова Алексей Саенко стал гостем программы «Среда обитания»

22:54, 04 декабря 2024, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное:

– в следующем году начнётся ремонт моста Александра Невского. Работы планируется провести за два года: в 2025-ом приведут в порядок изоляцию, проезжую часть, барьерное ограждение, а в 2026-ом – тротуары и освещение. Однако, если средства позволят, то ремонт тротуаров проведут уже в следующем году;

– кусты сирени, которые высадили в рамках благоустройства в сквере на Сиреневом бульваре, зацветут уже весной. Если какие-то растения не приживутся, из заменит подрядчик в рамках гарантийных обязательств. В сквере установлена система видеонаблюдения, интегрированная с комплексом «Безопасный город», которая будет следить за сохранностью растений. Тех, кто решит нарвать букет, привлекут к ответственности, придётся возместить стоимость растений и расходы на их посадку;

– планируется продолжение благоустройства Корытовского лесопарка. Там предусмотрены работы по сохранению леса, прокладка дорожек, установка освещения, системы видеонаблюдения и малых архитектурных форм. Сейчас все желающие могут зайти на сайт администрации Пскова и в разделе «Мой выбор – моё будущее» оставить свои предложения по преображению Корытовского лесопарка. Принимаются они до 6 декабря. Кроме того, эта территория вошла в число участников конкурса на 2025 год, который проводит Министерство строительства и ЖКХ РФ, на выделение средств.

– в 2025 году в рамках «Формирования комфортной городской среды» в Пскове благоустроят сквер у Рижской гостиницы, территорию у Чёртова ручья, пустырь на улице Звёздной в районе гипермаркета «Лента» – там будет сквер с детской площадкой и спортивным комплексом. Также в следующем году в районе улицы Георгиевской будет установлена большая детская площадка;

– заключён контракт на установку научной детской площадки в сквере на улице Западной между улицами Коммунальной и Кузбасской дивизии. Она должна быть смонтирована уже до конца этого года;

– на улице Пушкина будет установлена более компактная электрозарядная станция для автомобилей. В следующем году город планирует провести конкурс и передать электрозаправки в аренду компании, которая займётся их обслуживанием и, соответственно, будет взимать плату за зарядку автомобилей. Вероятнее всего, это будет иногородняя компания, уже имеющая свою сеть зарядных станций;

– в следующем году планируется сделать уличное освещение на улице Застенной, на улице Киселева от стадиона «Электрон» до Мироносицкого кладбища и в направлении Силово-Медведово – там будет проведена реконструкция километрового участка проезжей части с установкой освещения;

– готовится проектно-сметная документация на реконструкцию дорог с установкой уличного освещения в микрорайонах Солоново, Учхоз и Силово-Медведово. Документы по двум последним уже проходят экспертизу;

– снег из Пскова будут вывозить в деревню Корытово Псковского района.