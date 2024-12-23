Псков выгодно смотрится на событийной карте России – Борис Елкин

16:01, 23 декабря 2024, ПАИ

Туристы всё чаще стали приезжать в Псков на событийные мероприятия, отметил глава города Борис Елкин в «Интервью недели» на «Первом Псковском».

«Событийный туризм в нашем городе развивается с каждым годом. Тут отдельные слова благодарности правительству Псковской области. Действительно, в этом плане туристы стали приезжать именно на события и на мероприятия, а не просто Псков посмотреть. Они возвращаются вновь и вновь уже на конкретные мероприятия», – отметил Борис Елкин.

При этом в Пскове проводится большое количество мероприятий, добавил он. «Кто-то даже говорит, что уже перебор, хотя я уверен, что нет. Просто все мероприятия рассчитаны на разного потребителя. Нельзя в этом плане объединять всех в общую массу», – сказал глава города.

Также губернатор в бюджетном послании анонсировал новый проект «Рождество начинается здесь», уточнил Борис Елкин. «Это интересный проект, так что за ним будет интересно понаблюдать», – добавил он.

Также глава города отметил, что туристический поток в Псков растёт с каждым годом. «В этом плане очень хорошо, что у нас и аэропорт развивается. И было также неоднократно отмечено, что количество пассажиров лишь увеличивается», – заключил он.

Отметим, что турпоток в Псковской области увеличился на 13%.

Ранее сообщалось, что более 670 тысяч человек посетило музеи Пскова за 11 месяцев. Кроме того, отмечалось, что загрузка отелей и гостиниц Пскова выросла вдвое по сравнению с доковидными временами. Также ранее эксперт рассказала, на сколько дней туристы задерживаются в Пскове.

Добавим, что в Пскове этим летом прошло множество мероприятий. Среди них – эногастрономическая ярмарка «Виноград», фестиваль «Музыка на воде», ярмарка яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» и другие.

Ранее обилие фестивалей и мероприятий в Псковской области объяснила заместитель губернатора Ольга Тимофеева.