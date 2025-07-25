Руководитель псковского СУ СК прокомментировал коррупционное дело Александра Грацкого

10:40, 25 июля 2025, ПАИ

Одно из самых резонансных коррупционных преступлений, которым стало дело в отношении бывшего начальника УГК – заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого, прокомментировал руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Пётр Крупеня в интервью ПАИ.

Следователи совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Пскову установили и доказали, что директор коммерческой организации за своевременное и беспрепятственное подписание актов по муниципальным контрактам купила в лизинг автомобиль, который предоставила Александру Грацкому для использования. После этого взяткодатель фиктивно перепродала автомобиль близкому другу бывшего чиновника, однако пользовался им сам Александр Грацкий.

Кроме того, удалось выявить ещё несколько эпизодов преступлений бывшего заместителя главы администрации Пскова, когда уже от другого предпринимателя он получал дорогие подарки и деньги для покупки предметов роскоши.

Также следственный отдел по Пскову недавно вновь возбудил уголовные дела в отношении Александра Грацкого и местного предпринимателя по факту дачи последним взятки за муниципальные контракты.

«Уголовные дела ещё в производстве, поэтому я не могу раскрывать всех подробностей, но уверяю, что расследование будет полным и данные дела обязательно дойдут до суда», – подчеркнул Пётр Крупеня.

Напомним, утром 22 марта 2024 года бывший заместитель главы администрации Пскова – начальник УГХ Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки. В этот же день СУ СК России по Псковской области опубликовал кадры его задержания. Александра Грацкого обвиняли в совершении преступлений по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере). Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере более пяти миллионов рублей. Хронологию дела читайте здесь.