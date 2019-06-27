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Общество

Международные Ганзейские дни откроются в Пскове 27 июня

27 июня в Пскове стартуют 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Они продлятся по 30 июня.

Накануне прошла репетиция хорового праздника, в рамках которого запланировано выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра. Первый вице-губернатор Псковской области заявила, что этот уникальный проект будет открытием для жителей и гостей города. Также она сказала, что город готов к этому экзамену, и выразила надежду, что Ганза пройдет на высоком уровне.

Программа проведения мероприятий Ганзейских дней 27 июня

15.00 – 15.30

Протокольная часть церемонии открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени

 

Псковский Кремль

15.30 – 17.00

Открытие Международного Хорового праздника. Выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра

 

Псковский Кремль

16.00 – 22.00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»

 

Кинотеатр «Смена»

18.00 – 22.00

Праздничная программа для гостей и жителей города

 

Октябрьская площадь

Вход в праздничное пространство будет осуществляться через пункты проверки граждан, на которых планируют использовать стационарные и ручные металлодетекторы.

На время Ганзейских дней Псковпассажиравтотранс запустил два спецмаршрута, они будут бесплатными. Пассажиров в центр города станут доставлять автобусы Р1 и Р2. Остановочные пункты организуют возле СК «Раздолье» и ТРК «Акваполис», их обозначат специальными отличительными знаками. Дополнительные остановки запланированы на Рижском проспекте. 

В связи с проведением праздничных мероприятий в Пскове перекрыты несколько улиц. Общественный транспорт следует по измененным маршрутам

В первый день праздника на территории Псковской области ожидается облачная погода, дожди, местами грозы. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, периодами - порывистый. Температура возуха составит от +16 до +21 градусов.

Программу мероприятий Ганзы 28, 29 и 30 июня можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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