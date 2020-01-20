Михаил Ведерников призвал чиновников исключить любой формализм в работе

10:49, 20 января 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал чиновников исключить любой формализм в работе, передает корреспондент Псковского агентства информации с совещания главы региона по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Любой формализм в работе надо исключить, — подчеркнул глава региона. — Инициатива, оперативность — то, что должно помочь нам решить все сложные задачи».

Михаил Ведерников напомнил, что президент России Владимир Путин в своем послании озвучил новые подходы к формированию Правительства и повышению в этом процессе роли Государственной Думы. По его словам, следует считать хорошим знаком, что на фоне этой информационной повестки Псковская область оказалась первой точкой в графике поездки спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Губернатор обратил внимание, что регион заручился поддержкой Госдумы в проблемных вопросах Себежского национального парка, обеспечении жильем детей-сирот и многодетных семей земельными участками, а также по снижению долговой нагрузки на бюджет региона. Михаил Ведерников добавил, что по итогам рабочего визита Вячеслава Володина в Псковскую область будет сформирован перечень поручений.

«Президент озвучил важнейшие решения, которые затрагивают многие сферы жизни, — продолжил глава региона. — Нам предстоит в кратчайшие сроки подготовить нормативно-правовую базу, чтобы жители области смогли бы максимально быстро воспользоваться озвученными мерами поддержки». Михаил Ведерников подчеркнул, что все присутствующие на совещании должны «максимально чётко понимать свою задачу», для чего необходимо организовать соответствующее межведомственное взаимодействие.

По словам губернатора, вырастет темп работы правительства и скорость принятия решений. «Мы должны быть к этому готовы и показать высокий уровень профессионализма, иначе поддержки ждать не стоит, — отметил он. — Мы должны чувствовать изменения и быть к ним готовыми, а не просто сидеть и ждать указаний сверху».

Михаил Ведерников пояснил, что Минздрав ждет от региона данные по проблемным вопросам в сфере закупок лекарственных средств, поэтому поручил председателю областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко лично заняться этим вопросом. «Давайте мы всю проблематику покажем в полном объеме. Ничего страшного здесь нет. К тому же нам надо проанализировать замечания, о которых говорил президент», — добавил губернатор.

Кроме этого, Михаил Ведерников сообщил, что предварительно уже просчитано количество получателей выплат на детей от 3 до 7 лет, а к 1 сентября должно быть обеспечено бесплатное горячее питание для школьников. Он обратил внимание участников совещания, что чай с булочкой — это не горячее питание. «В течение месяца надо провести полный аудит по этому вопросу и предоставить данные», — отметил глава региона.

«Следствием нашей работы должно стать улучшение качества жизни конкретного человека», — сказал Михаил Ведерников и добавил, что не стоит рассчитывать на лояльное отношение в части реализации национальных проектов.