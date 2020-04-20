Заполняемость автобусов в Пскове не будет превышать половины

16:56, 20 апреля 2020, ПАИ

Михаил Ведерников сообщил о корректировке расписания общественного транспорта в Псковской области. Видеозапись с ответами на вопросы псковичей о коронавирусе губернатор Псковской области опубликовал в своем Instagram 20 апреля.

Замечание жителей о том, что автобусы каждый день заполнены, губернатор считает справедливым. То же сказали и промышленники региона на совещании.

«Сегодня мы скорректировали расписание и постараемся сделать так, чтобы загрузка в автобусах была не более 50 процентов. Граждан прошу тоже соблюдать социальную дистанцию и по возможности не садиться на соседние кресла», - ответил Михаил Ведерников.

В своем видеообращении глава региона рассказал, почему в Псковской области не вводится режим ЧС, почему власти ограничивают права граждан на свободу передвижения, почему не все пациенты на ИВЛ выживают и почему регион не закрылся от приезжих из столицы. Также глава региона анонсировал расширение категорий граждан, которым станут доступны социальные выплаты в связи с пандемией. Михаил Ведерников попросил с пониманием отнестись к запрету на посещение пасхальной службы в храме или на прихрамовой территории.