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Общество

Михаил Ведерников: Если коронавирусная инфекция полыхнет в Москве и Петербурге, Псковскую область она точно не обойдет

К дачникам требования, как и ко всем: сидеть дома. Фото: Андрей Степанов.

Губернатор Псковской области заявил, что закрыть регион от приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга, у которых здесь есть недвижимость и родственники, было невозможно. Это решение Михаил Ведерников прокомментировал в своем видеоответе на вопросы псковичей в Instagram 20 апреля.

«Давайте не забывать, что мы живем в одной стране <…>. Я считаю, что мы все должны помогать друг другу, и сейчас очень важно снизить нагрузку на Москву, на Санкт-Петербург, потому что, если там полыхнет коронавирусная инфекция, Псковскую область она стороной точно не обойдет», - заявил глава региона.

Михаил Ведерников еще раз подчеркнул, что гости региона должны неукоснительно соблюдать ограничения, введенные в Псковской области. «Тех, кто эти правила соблюдать не будет, мы будем вынуждены отправить по месту прописки», - пригрозил он.

В своем видеообращении глава региона рассказал, почему в Псковской области не вводится режим ЧС, почему власти ограничивают права граждан на свободу передвижения, почему не все пациенты на ИВЛ выживают. Также глава региона анонсировал расширение категорий граждан, которым станут доступны социальные выплаты в связи с пандемией, и корректировку расписания общественного транспорта с целью уменьшения пассажиропотока. Михаил Ведерников попросил с пониманием отнестись к запрету на посещение пасхальной службы в храме или на прихрамовой территории.

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