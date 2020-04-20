Михаил Ведерников прокомментировал решение закрыть храмы на Пасху

16:57, 20 апреля 2020, ПАИ

«К сожалению, обстановка не оставляет нам шансов», - так ответил губернатор Псковской области на вопрос о закрытии для прихожан храмов в праздник Пасхи в своем Instagram 20 апреля. Решение приостановить посещение храмов в Псковской области объяснил Михаил Ведерников в видеоответе на вопросы жителей.

Глава региона пояснил, что храмы в Псковской области работают, в них ведутся службы. Ограничения введены только на посещение храмов прихожанами.

«Мы с нашим митрополитом Тихоном очень рассчитывали, что на Пасху нам удастся сохранить участие граждан в богослужении на прихрамовых территориях, но, к сожалению, обстановка не оставляет нам шансов, - сказал губернатор. - Не так давно было предписание главного санитарного врача Российской Федерации и главного санитарного врача Псковской области».

Губернатор еще раз подчеркнул, что ограничительные меры в Псковской области вводились тонко, постепенно, с учетом развития ситуации с коронавирусом.

«Мы должны ввести эти ограничительные меры, поэтому прошу всех отнестись с пониманием, и от того, насколько осознанно мы будем соблюдать ограничительные меры, зависит, как скоро мы сможем вернуться к нормальной жизни», - сказал глава региона.

В своем видеообращении глава региона рассказал, почему в Псковской области не вводится режим ЧС, почему власти ограничивают права граждан на свободу передвижения, почему не все пациенты на ИВЛ выживают и почему регион не закрылся от приезжих из столицы. Также глава региона анонсировал расширение категорий граждан, которым станут доступны социальные выплаты в связи с пандемией, и корректировку расписания общественного транспорта с целью уменьшения пассажиропотока.