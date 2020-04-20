Еще больше псковичей получат социальные выплаты во время пандемии

17:02, 20 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников объявил, что меры поддержки граждан и семей с детьми в Псковской области будут расширены, а это значит, что большее количество людей получит социальные выплаты. Об этом глава региона заявил в своем видеообращении в Instagram с ответами на вопросы о коронавирусе.

«Выплаты семьям и отдельным гражданам практически невозможно получить, так как почти каждый первый не попадает под критерии», - озвучил жалобу псковичей Михаил Ведерников.

Глава региона согласился с тем, что не все жители области сейчас могут рассчитывать на существующую поддержку. «Сегодня мы тоже этот вопрос обсуждали. Я рассчитываю на то, что в понедельник-вторник будут внесены дополнительные корректировки, - анонсировал губернатор. - Мы сделаем так, чтобы меры поддержки были предоставлены именно тем людям, которые в этом особенно нуждаются».

Новый пакет мер сможет получить большее количество жителей области, и это требует дополнительных расходов. По предварительным расчетам, из областного бюджета будет необходимо выделить от 60 до 160 миллионов рублей. «И мы изыщем эти средства в региональном бюджете», - заверил Михаил Ведерников.

В своем видеообращении глава региона рассказал, почему в Псковской области не вводится режим ЧС, почему власти ограничивают права граждан на свободу передвижения, почему не все пациенты на ИВЛ выживают и почему регион не закрылся от приезжих из столицы. Также глава региона анонсировал корректировку расписания общественного транспорта с целью уменьшения пассажиропотока. Михаил Ведерников попросил с пониманием отнестись к запрету на посещение пасхальной службы в храме или на прихрамовой территории.