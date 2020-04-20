0
22:54
Преподаватели и соцработники региона получат выплаты по поручению Михаила Ведерникова
22:42
В Псковской области выплаты по пять тысяч рублей получат безработные и пенсионеры с минимальными доходами
22:22
«Баба Шура мир от пандемии не спасёт»: Олег Брячак о депутатстве в условиях коронавируса и войне с «управляйками»
22:17
Губернатор Псковской области: Число жалоб на «наливайки» превысило все разумные пределы
19:58
Метры преткновения: арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы
18:44
По два автобуса одновременно запускают в Пскове для соблюдения социальной дистанции пассажиров
17:56
«Единая Россия» передала два автомобиля в помощь псковским медикам
Еще новости
Общество

Еще больше псковичей получат социальные выплаты во время пандемии

До 160 миллионов дополнительно выделят из бюджета на поддержку псковичей. Фото: Андрей Степанов.

Губернатор Михаил Ведерников объявил, что меры поддержки граждан и семей с детьми в Псковской области будут расширены, а это значит, что большее количество людей получит социальные выплаты. Об этом глава региона заявил в своем видеообращении в Instagram с ответами на вопросы о коронавирусе.

«Выплаты семьям и отдельным гражданам практически невозможно получить, так как почти каждый первый не попадает под критерии», - озвучил жалобу псковичей Михаил Ведерников.

Глава региона согласился с тем, что не все жители области сейчас могут рассчитывать на существующую поддержку. «Сегодня мы тоже этот вопрос обсуждали. Я рассчитываю на то, что в понедельник-вторник будут внесены дополнительные корректировки, - анонсировал губернатор. - Мы сделаем так, чтобы меры поддержки были предоставлены именно тем людям, которые в этом особенно нуждаются».

Новый пакет мер сможет получить большее количество жителей области, и это требует дополнительных расходов. По предварительным расчетам, из областного бюджета будет необходимо выделить от 60 до 160 миллионов рублей. «И мы изыщем эти средства в региональном бюджете», - заверил Михаил Ведерников.

В своем видеообращении глава региона рассказал, почему в Псковской области не вводится режим ЧС, почему власти ограничивают права граждан на свободу передвижения, почему не все пациенты на ИВЛ выживают и почему регион не закрылся от приезжих из столицы. Также глава региона анонсировал корректировку расписания общественного транспорта с целью уменьшения пассажиропотока. Михаил Ведерников попросил с пониманием отнестись к запрету на посещение пасхальной службы в храме или на прихрамовой территории.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Псковская область планирует потратить 375 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ Псковский врач-пульмонолог рассказала о выявленном коронавирусе у дальнобойщика Цена нефти WTI ушла в минус, подешевев на 300 процентов Преподаватели и соцработники региона получат выплаты по поручению Михаила Ведерникова В Псковской области выплаты по пять тысяч рублей получат безработные и пенсионеры с минимальными доходами «Баба Шура мир от пандемии не спасёт»: Олег Брячак о депутатстве в условиях коронавируса и войне с «управляйками» Губернатор Псковской области: Число жалоб на «наливайки» превысило все разумные пределы Михаил Ведерников: Необходимо организовать для крупных предприятий региона оперативные тесты на коронавирус Текст изменений в указы губернатора «О мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции» и «О перечне органов исполнительной власти» Губернатор Псковской области запретил работу «наливаек» в рамках борьбы с коронавирусом
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Преподаватели и соцработники региона получат выплаты по поручению Михаила Ведерникова
20 апреля 2020
Преподаватели и соцработники региона получат выплаты по поручению Михаила Ведерникова
В Псковской области выплаты по пять тысяч рублей получат безработные и пенсионеры с минимальными доходами
20 апреля 2020
В Псковской области выплаты по пять тысяч рублей получат безработные и пенсионеры с минимальными доходами
Губернатор Псковской области: Число жалоб на «наливайки» превысило все разумные пределы
20 апреля 2020
Губернатор Псковской области: Число жалоб на «наливайки» превысило все разумные пределы
Метры преткновения: арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы
20 апреля 2020
Метры преткновения: арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы
По два автобуса одновременно запускают в Пскове для соблюдения социальной дистанции пассажиров
20 апреля 2020
По два автобуса одновременно запускают в Пскове для соблюдения социальной дистанции пассажиров
«Единая Россия» передала два автомобиля в помощь псковским медикам
20 апреля 2020
«Единая Россия» передала два автомобиля в помощь псковским медикам
Начался ПАИ-live с псковским депутатом Олегом Брячаком (ПРЯМОЙ ЭФИР)
20 апреля 2020
Начался ПАИ-live с псковским депутатом Олегом Брячаком (ПРЯМОЙ ЭФИР) 1
Для проведения тренировочных заездов раллистов перекроют дороги Опочецкого и Псковского районов
20 апреля 2020
Для проведения тренировочных заездов раллистов перекроют дороги Опочецкого и Псковского районов

Идет загрузка...