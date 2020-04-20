Псковский губернатор записал для псковичей видеоответы на вопросы о коронавирусе из соцсетей

16:55, 20 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников подготовил видеозапись с ответами на распространенные вопросы жителей Псковской области о коронавирусе и выложил ее в своем Instagram-аккаунте 20 апреля.

Глава региона объяснил, что осмысленно отвечать на полторы-две тысячи комментариев в день, которые поступают от псковичей, невозможно.

«Поэтому я принял решение собирать наиболее часто задаваемые вопросы и в таком видеорежиме давать на них ответы. Если этот формат будет востребован, сделаем его постоянным», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил жителей за неравнодушие. «Я хочу искренне поблагодарить всех, кто неравнодушен, кто пишет, подсказывает, как выглядит ситуация на местах, задает вопросы. Благодаря такой обратной связи у нас есть возможность корректировать нашу работу и делать меры поддержки более направленными и адресными», - сказал Михаил Ведерников.

В своем видеообращении глава региона рассказал, почему в Псковской области не вводится режим ЧС, почему власти ограничивают права граждан на свободу передвижения, почему не все пациенты на ИВЛ выживают и почему регион не закрылся от приезжих из столицы. Также глава региона анонсировал расширение категорий граждан, которым станут доступны социальные выплаты в связи с пандемией, и корректировку расписания общественного транспорта с целью уменьшения пассажиропотока. Михаил Ведерников попросил с пониманием отнестись к запрету на посещение пасхальной службы в храме или на прихрамовой территории.