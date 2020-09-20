Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям Псковской области

14:12, 20 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона. Видеозапись с ответами на актуальные вопросы глава региона опубликовал в своём Instagram.

Он сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Псковской области остаётся стабильной и контролируемой. Глава региона выразил слова благодарности всем жителям Псковской области, которые следуют требованиям и предписаниям Роспотребнадзора, используют средства индивидуальной защиты и дезинфекторы, соблюдают социальную дистанцию.

Глава региона прокомментировал снятие запрета на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых. В частности, глава региона призвал подростков не устраивать «гулянки» в торговых центрах и на их территории.

Михаил Ведерников сообщил, что 20 коек из 100 в великолукском корпусе новой Псковской областной инфекционной больницы будут выделены для детей. Он также показал, как выглядят палаты в новой больнице.

Псковский губернатор также рассказал, что в Псковскую область пришла первая партии вакцин от коронавируса. В регион поступило 42 дозы для медицинских работников. Для профилактики тяжелых вирусных инфекций он призвал псковичей прививаться от гриппа и пневмокковой инфекции.

Учитывая общую эпидемиологическую ситуацию и начало сезонных заболеваний, приоритетными в подключении отопления являются социальные и образовательные учреждения. Михаил Ведерников пообещал, что во все социальные учреждения Псковской области тепло придет в начале следующей недели.

Также в видеообращении глава региона заверил родителей псковских школьников, что речи о возвращении к массовому дистанционному режиму обучения в Псковской области нет, несмотря на отдельные случаи перехода псковских и великолукских учебных заведений на дистант.

Губернатор сообщил, когда закончатся ремонты на дорогах в Пскове и какой объем работ уже выполнили.

Михаил Ведерников напомнил горожанам об открытии юбилейного, 25-го сезона Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, которое состоится 2 октября и призвал покупать билеты.