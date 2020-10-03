Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

10:43, 03 октября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, опубликованное в Instagram.

Глава региона уделил внимание распространению коронавируса. В частности, он отметил, что эпидемиологическая ситуация в Псковской области остаётся стабильной и контролируемой, а возвращать ограничительные меры по коронавирусу пока нет необходимости.

При этом губернатор рассказал, что один из его заместителей уже переболел COVID-19, а ещё один из вице-губернаторов и два руководителя комитетов находятся на больничном с положительным тестом на коронавирус.

Также Михаил Ведерников затронул тему здравоохранения. Он сообщил, что в Псковской области уже проводится модернизация станций скорой медицинской помощи, а до конца 2020 года в регионе появится обновлённая инфекционная служба высочайшего класса.

Кроме того, глава региона дал оценку началу отопительного сезона в Псковской области, а также рассказал о планах по строительству экотехнопарка в Палкинском районе, создание которого гарантирует, что в Псковскую область не будет поступать мусор из других регионов.

Помимо этого, губернатор рассказал подробности об осквернении памятника Арнольду Мери в Порховском районе, о ходе расследования по факту убийства пса Пифа в Невельском районе.

В заключение Михаил Ведерников рассказал об открытии модельных библиотек в регионе, и выразил уверенность, что они станут центрами культурной жизни районов.