Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

11:29, 11 октября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, опубликованное в Instagram.

Глава региона рассказал об эпидемиологической ситуации в Псковской области. В частности, он отметил, что с начала учебного года у 46 псковских школьников подтвердили COVID-19. При этом губернатор подчеркнул, что на данный момент в регионе нет оснований для введения дистанционного обучения.

Также Михаил Ведерников рассказал, что значительное количество гостей областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень 2020», которая прошла в Пскове 3 октября, не использовали средства индивидуальной защиты. При этом он поблагодарил тех, кто разумно относится ко всем существующим ограничениям и соблюдает их. Губернатор ещё раз призвал всех псковичей не игнорировать масочный режим и другие рекомендации Роспотребнадзора.

Кроме того, глава региона рассказал последние подробности о госпитализации детей из школы № 7 Великих Лук. Губернатор подчеркнул, что коронавирус не имеет никакого отношения к госпитализации школьников, а также заверил, что областные власти делают всё необходимое, чтобы установить причины произошедшего.

Помимо этого, губернатор напомнил, что на днях в Псковской области состоялось первое в истории региона присвоение звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Он также поблагодарил псковских учителей, которым приходится работать в особых и непривычных условиях из-за пандемии коронавируса.

Также Михаил Ведерников прокомментировал слухи о госпитализации в новую Псковскую областную инфекционную больницу только «по блату». Глава региона назвал эту информацию абсолютно несоответствующей действительности.

В заключение Михаил Ведерников рассказал о запуске авиарейса «Псков – Минеральные Воды». Губернатор сообщил псковичам, планирующим посещение Ставропольского края, что с 6 октября там действует указ об обязательной 14-дневной самоизоляции для всех туристов без местной прописки за исключением гостей санаториев.