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Общество

Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, опубликованное в Instagram.

Глава региона рассказал об эпидемиологической ситуации в Псковской области. В частности, он отметил, что на территории области с начала борьбы с коронавирусом было зафиксировано 35 очагов, из которых сейчас активны 6. Михаил Ведерников призвал псковичей приложить максимум усилий в профилактике коронавируса, чтобы снизить динамику распространения заболевания.

Также губернатор сообщил о запрете на оказание транспортных услуг пассажирам без масок с 17 октября и заметил, что формирование новой культуры поведения в местах скопления людей – это абсолютная необходимость.

Кроме того, глава региона отметил, что если эпидемиологическая ситуация не улучшится, то учителей находящихся в группе риска по возрасту заменят старшекурсники педагогических специальностей ПсковГУ. Губернатор добавил, что на подготовку студентов нужно время для оформления необходимых документов, медицинских справок и для погружения в школьную программу.

Помимо этого, Михаил Ведерников напомнил, что псковский корпус инфекционной больницы загружен больными на 100%, великолукский – более чем наполовину. По словам губернатора, врачи сейчас работают круглыми сутками и вернулись в тот режим, который был на пике противодействия коронавирусу весной и летом.

Также Михаил Ведерников подвёл итоги рабочего визита в Псковскую область министра культуры Ольги Любимовой, который проходил 14 октября. Губернатор отдельно отметил, что попросил министра культуры внести усадьбу Родзянко в проект «Возрождение исторических усадеб». По словам главы региона на проектную документацию понадобится 2,5 млн рублей, а на проведение самих работ – более 26 млн рублей.

В заключение Михаил Ведерников рассказал о работе некоммерческих организаций Псковской области по линии Фонда президентских грантов. По словам губернатора в 2020 году было привлечено более 100 млн рублей федеральных средств – беспрецедентная сумма для региона

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