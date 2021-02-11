Хороший дайджест от ПАИ. Выпуск № 1

00:58, 11 февраля 2021, ПАИ

Редакция Псковского агентства информации приветствует своих читателей в новом формате!

С сегодняшнего позднего вечера мы будем подводить итоги каждого ушедшего дня.

А поскольку к этому моменту все уже устали и хотят спать, мы постараемся сделать это быстро и с хорошим настроением. Обещаем, что в нашем дайджесте не будет плохих новостей. Или почти не будет. Главное, под каким углом посмотреть на новость!

Читайте итоги каждого дня в «Хорошем дайджесте» на ПАИ!

Начнём с того, что прошедший день был, между прочим, днём рождения домового. Вот у вас есть в квартире домовой? А кто же за хозяйством смотрит? Наверняка он у вас есть, просто вы его не видели. Попытайтесь найти с ним контакт, а мы рассказываем, как это сделать.

Все вместе мы можем порадоваться за жителей Гдовского района. По утверждению Псковстата, именно там получают самые большие зарплаты в регионе.

Что может говорить о высокой культуре псковичей и жажде знаний? Конечно, количество времени, которое псковичи проводят в интернете. В некоторых местах Псковской области интернет ещё только-только приходит. Представьте, какая жажда ко всему новому сидит в жителях деревни Ильинской Красногородского района, если при подключении деревни к интернету её жители «выюзали» месячный трафик за один день! То ли мало запланировали, то ли соскучились деревенские жители по новым знаниям. Читайте подробности.

Неожиданная история приключилась сегодня в Пскове с незадачливой мошенницей. Она позвонила в дверь с целью развести кого-нибудь, а нарвалась на руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольгу Милонаец. Открыв дверь, руководитель ведомства сразу смекнула, что к чему.

Две отличные новости федерального значения промелькнули сегодня на ленте ПАИ. Во-первых, в России примут закон, по которому кондукторам нельзя будет высаживать из автобусов безбилетных детей. Это хорошо? Мы считаем, отлично! В холодное время года ребёнок теперь не будет топать домой пешком, рискуя получить обморожение. Да и в тёплое время года совсем маленькие могут просто потеряться в городе. А вторая российская новость касается братьев наших меньших. Их теперь не будут изымать за долги. Они живые и страдают, потеряв хозяина. Нам кажется, любое государство можно оценивать по его отношению к старикам, детям и животным.

А ещё в России вчера отмечали памятную дату, связанную с Александром Сергеевичем Пушкиным. Народная любовь к нему так сильна, что в московском парке какой-то человек вылепил большой бюст поэта из снега. Правда-правда! Можете сами посмотреть.

И говоря о прекрасном, нельзя не вспомнить кинематограф. Пользователи соцсетей обнаружили место, где снимали фильм «Мы из будущего». Помните, там главные герои ныряют в озеро, а выныривают в 1942 году? Вот это озеро, а точнее озёра, отыскали зоркоглазые пользователи интернета. Представьте себе, они находятся в Псковской области!

Этой новостью мы завершаем дайджест. Читайте его ежедневно и вряд ли упустите что-то важное!







