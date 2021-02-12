Хороший дайджест

01:21, 12 февраля 2021, ПАИ





Редакция Псковского агентства информации приветствует своих читателей. Ведь наверяка кто-то из вас невнимательно проглядывал новостную ленту, верно? Сейчас быстро всё починим и исправим! Вы будете в курсе самых интересных новостей за ушедший день. Это второй выпуск «Хорошего дайджеста», усаживайтесь поудобней!

11 февраля мы могли отметить Всемирный день больного. Кто-то скажет: «Какой же в этом позитив?» Если его отмечают, значит, пусть больны, но живы! Этот день есть в календаре у католиков. А мы чем хуже? Пока рядом с вами есть близкие люди, чем не повод задуматься об их здоровье?

Билетный сервис Tutu.ru сообщил, что в Псков едут туристы! И не только они! Псковское направление на третьем месте. А почему? Оглянитесь вокруг! «Лепота-а-а-а-а!» Мы живём в уникальном месте.

Следующая новость просто отличная! С баров и кафе в Псковской области снимают ограничения. Ура! Теперь можно не только вкусно поесть вне дома, но ещё и встретиться с друзьями. Заодно посмеётесь над необъятными размерами собственных пятых точек. Комплексовать не надо, у всех после коронавирусных посиделок будут такие же! Можно поиграть в боулинг и бильярд, растрястись.Теперь разрешили.

Замечательное известие для всех жителей деревни Заполье: там построят ФАП. Это фельдшерско-акушерский пункт. В советское время в каждой деревне были ФАПы, но кому-то очень надо было оптимизировать медицину. Теперь достижениями считается их возврат. Стоп! У нас же хороший дайджест. Поздравляем жителей Заполья!

Грядёт 14 февраля. И мы говорим не о Дне святого Валентина с набившими оскомину валентинками. Оказывается, 14 февраля – это день книгодарения! Вы знали об этом? Теперь знаете. И даже можете принять участие в книгообмене. Рассказываем, как развернуть праздник в другую сторону.

Несколько часов назад наступил самый настоящий Новый год того самого Белого, или Металлического, Быка. Пропустили? А мы об этом рассказывали. И если существует Белый Бык, то почему не быть в Нижнем Новгороде голубым собакам?

«Неужели из-за масти

Мне не будет в жизни счастья?

Я обижен злой судьбой,

Ах, зачем я голубой?»

(Прозвучала ода химическому заводу.)

Тсссс! Не пойте и не шумите! Это может привести к неописуемым последствиям! Например, вам могут заварить дверь, как это сделали жители в одном складском помещении Пскова. Правильное решение! Сколько шуметь-то можно?



Ого! Даже вы притихли... Уснули?

Ну, тогда до завтра. Приблизительно в это же время расскажем о самых ярких и нестандартных событиях новостной ленты Псковского агентства информации.























