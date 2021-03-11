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Общество

Как Роскомнадзор попал мимо «Твиттера» и про преодоление скорости света – в «Хорошем дайджесте»

Рады приветствовать вас, дорогие полуночники! Это «Хороший дайджест» и только хорошие или забавные новости.

Минувший день, 10 марта, был Тарасом Бесонным. Наверное, поэтому так хотелось спать. За себя и за того парня. На самом деле наши пращуры молились этому святому, чтобы лихорадка не вогнала человека в сон. Почитайте сами!

Следующие две новости по отдельности кажутся нехорошими, но вместе блистают искромётностью и юмором. Сначала Роскомнадзор решил воевать с социальной сетью Twitter, а потом Госдума осталась без интернета. В чём подвох, спросите вы?  Так Роскомнадзор сам и накрыл медным тазом интернет у парламентариев. Целился в Twitter, а попал по Госдуме, "Ростелекому" и ряду других организаций. Помнится, когда точно так же ведомство палило по Telegram – положило в нокдаун добрую треть бизнес-сайтов России... История ничему не учит!

Несмотря на то что в Думе не было интернета, депутаты приняли в первом чтении закон, по которому чиновников за «нечаянную» коррупцию не будут судить. Не смейтесь. «Нечаянная» коррупция – это как «немножко беременна». Не хотел, но деньги взял! Теперь даже кушать не может! Очень смешно...

Кстати, о деньгах. Среди работающих россиян провели опрос: спрашивали, сколько можно одолжить коллеге. Результаты оказались забавными. Почитайте и будете точно знать, у кого брать в долг, а кто может дать значительно меньше, чем просите.

Фантасты вчера ликовали бы. Потому что учёные нашли способ преодолеть скорость света. Теория относительности Энштейна установила незыблемый порог, за который зайти нельзя. Пока решение существует только в теории, но если этот проект реализуют, представляете, насколько дальние галактики и звёзды станут ближе к человечеству?!

И напоследок отличная информация для мам: в Пскове могут начать выпуск детского питания на основе псковских яблок. Питание своё, яблоки свои. Красота! И детки будут сытыми и здоровыми.

​Вы тоже не хворайте! Читайте новости, до встречи через сутки!



 

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